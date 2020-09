Esta sexta-feira teve lugar em Nyon, Suíça, o sorteio do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa.

Os emparelhamentos estão feitos, mas uma parte das equipas ainda terá de ultrapassar a 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa, como é o caso de Sporting e Rio Ave, que ficaram a conhecer os possíveis adversários caso eliminem Aberdeen e Basileia, respetivamente.

Os leões estão em rota de colisão com os austríacos do LASK Linz, que defrontaram por duas vezes na época passada na fase de grupos (vencendo em Alvalade e perdendo na Áustria) ou os eslovacos do Dunajska Streda, enquanto a equipa de Vila do Conde poderá defrontar os italianos do Milan ou o Bodo/Glimt, da Noruega.

Destaque ainda para o Tottenham de José Mourinho. Caso se elimine o Shkendija, da Macedónia, o conjunto inglês vai defrontar o vencedor do duelo entre os russo do Rostov e o Maccabi Haifa, equipa de Israel.

CAMINHO DOS CAMPEÕES

Young-Boys-Tirana

Dínamo Zagreb-Flora Tallinn

Djurgarden/CFR Cluj-KuPS/Süduva

Ararat/Armenia-Celje/Estrela Vermelha

Dínamo Brest-Ludogorets

Sarajevo/Buducnost Podgorica-Riga/Celtic

Legia Varsóvia/Drita-Qarabag

Sheriff/Dundalk-KÍ/Dínamo Tbilisi

CAMINHO PRINCIPAL

Hapoel Beer-Sheva/Motherwell-Viktoria Plzen/SonderjyskE

Rosenborg/Alanyaspor-Mura/PSV Eindhoven

St. Gallen/AEK Atenas-Wolfsburgo/Desna Chernihiv

Basileia/Anorthosis/CSKA Sofia-B36

Sporting/Aberdeen-LASK/Dunajska Streda

Charleroi/Partizan-Apollon Limassol/Lech Poznan

Besiktas/Rio Ave-Milan/Bodo Glimt

Copenhaga/Piast Gliwice-Rijeka/Kolos Kovalivka

Malmo/Lokomotiva Zagreb-Rostov/Maccabi Haifa

Shkendija/Tottenham-Rostov/Maccabi Haifa

FCSB (Steaua Bucareste)/Slovan Liberec-APOEL Nicósia-Zrinjski

Standard Liège/Vojvodina-Fehérvár/Reims

Willem II/Rangers-Galatasaray-Hajduk Split