O FC Porto continuou a preparação para a deslocação ao terreno do Sp. Braga e o treinador Sérgio Conceição não contou com Mbemba. O central fez «trabalho de recuperação face a fadiga muscular» e, por isso, não esteve às ordens do técnico.

Já Sérgio Oliveira evoluiu na sua condição. O médio fez «treino integrado condicionado», enquanto Iván Marcano permanece em tratamento, após ter sido operado ao ligamento cruzado anterior do joelho direito.

O FC Porto defronta o Sp. Braga neste sábado às 21h15, naquela que é a última jornada da Liga 2019/20. Os dragões têm ainda de disputar a Taça de Portugal frente ao Benfica, a 1 de agosto.