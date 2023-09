Sete jogos, quatro golos e uma assistência.

Álvaro Djaló tem sido um dos grandes destaques deste início de temporada do Sp. Braga e isso faz o avançado de 24 anos sonhar com uma chamada à seleção espanhola.

Em entrevista ao jornal As, o jovem futebolista admitiu mesmo que está no melhor momento da carreira.

«Cada vez me exigem mais e estou a corresponder. Sinto que sou um jogador muito mais maduro do que o ano passado. Honestamente, estou no melhor momento da minha carreira», afirmou.

«Jogar pela seleção seria um sonho. Uma recompensa por todo o trabalho que faço para melhor. Ver os meus colegas, como o Abel Ruiz e o Victor Gómez, a jogar no Euro sub-21 ou irem à seleção A deu-me muito orgulho. Não joguei nos escalões de formação, mas não descarto ter uma oportunidade mais cedo ou mais tarde», referiu.

Djaló nasceu em Madrid, mas mudou-se cedo para Bilbao. Por isso, também não descarta jogar no Athletic.

«Se gostava de jogar no Athletic um dia? Sempre foi um clube muito importante para mim, todos os meus amigos são do Athletic… e seria bonito voltar a estar perto da minha família. Mas a minha cabeça agora está só no Sp. Braga e em ter sucesso neste clube», garantiu.

O futebolista comentou ainda o sorteio da Liga dos Campeões, que colocou o Real Madrid no caminho do Sp. Braga: «A equipa festejou muito quando calhou o Real Madrid. Jogar no estádio do clube que tem mais Champions é um orgulho. É um desses jogos em que toda a gente vai dar tudo.»