O Sporting de Braga venceu com reviravolta o Arouca (3-2), numa partida de pré-época realizada no Complexo Desportivo de Fão.



Os arouquenses, que disputaram o primeiro jogo de preparação, inauguraram o marcador aos 54 minutos por Bukia. No entanto, Mario González, que tinha entrado na segunda parte, bisou em quatro minutos (79 e 83) e colocou os minhotos em vantagem.



As duas equipas ainda marcaram nos instantes finais: primeiro Bruno Marques fez o 2-2 aos 90m e Vitinha marcou volvidos três minutos e deu o triunfo à equipa de Artur Jorge.



Depois de Oliveirense (6-2) e Vizela (3-2), este foi o terceiro triunfo do Sp. Braga na pré-época.

FICHA DE JOGO



Sporting de Braga: Tiago Sá, Victor Gómez, Paulo Oliveira, Sikou Niakaté, Borja, Castro, Al Musrati, Rodrigo Gomes, Roger, Ricardo Horta e Abel Ruiz.

Jogaram ainda: Bernardo, Bruno Rodrigues, Moura, Schurrle, Hernâni, Tormena, André Horta, Lucas Mineiro, Dinis, Mario González, Fabiano, Sequeira, Guilherme Soares, Vítor Oliveira, Álvaro Djaló.

Treinador: Artur Jorge.

Arouca: De Arruabarrena, Tiago Esgaio, Basso, Jerome Opoku, Quaresma, Pedro Moreira, David Simão, Atony, Alna Ruiz, Bukia e Rafa Mujica.

Jogaram ainda: Rafael Fernandes, João Valido (GR), Arsénio, Yaw Moses, Bruno Marques, Bogdan, Soro.

Treinador: Armando Evangelista.

Árbitro: José Luís Matos (Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Alan Ruiz (12) e Pedro Moreira (36).



Golos: 0-1, Bukia (54m), 1-1 M. González (79m), 2-1 M. González (83m), 2-2 Bruno Marques (90m) e 3-2 Vitinha (90+3).