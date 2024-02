Artur Jorge projetou este sábado um grande espetáculo para amanhã, em Alvalade, no jogo frente ao Sporting. O treinador do Sp. Braga recordou até o recente confronto da meia-final da Taça da Liga.

«Nós fomos melhor do que o adversário em todos os contextos que possamos colocar. Não podemos analisar um jogo pelas oportunidades ou pelo domínio, o resultado é que dita quem foi o melhor. Tivemos dois jogos esta época com o Sporting, num empatámos e no outro vencemos, uma vitória que nos deixou muito felizes por tudo o que representou», frisou.

«Vamos ter provavelmente um bom espetáculo. São duas equipas que procuram a baliza adversária, as estatísticas acentuam isso mesmo e esperamos dar a todos os adeptos um bom jogo.»

Pelo caminho, Artur Jorge foi questionado sobre o facto de o Sporting ter jogado na quarta-feira para a Taça de Portugal, enquanto o Sp. Braga não teve jogo, respondendo que não vê aí uma vantagem.

«Não me tenho agarrado muito à densidade competitiva e esta foi a segunda semana livre que tivemos desde o início da temporada», referiu.

«Mas não vejo que tenha sido uma vantagem para nós. As equipas de topo têm de estar preparadas para jogar a meio da semana. Por isso não vejo que estejamos em vantagem por o Sporting ter jogado na quarta-feira.»

Ausente deste jogo vai estar o ponta de lança Banza, que também este sábado joga, mas na Costa do Marfim, no jogo para o terceiro e quarto lugar da Taça das Nações Africanas.

«O Banza fez uma CAN abaixo das expetativas, porque jogou muito pouco», frisou.

«É um jogador que devia ser mais valorizado e tinha expetativas superiores, até porque é um dos melhores marcadores da nossa Liga.»