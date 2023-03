O Sp. Braga visita neste sábado o reduto do Vizela, onde só venceu dois dos seis jogos que realizou na condição de visitante.

Artur Jorge, técnico dos arsenalistas, deixou elogios à equipa adversária, que recentemente deu boa réplica diante do FC Porto e do Benfica, e disse que a sua equipa motiva os adversários.

«O Vizela tem valores individuais acima da média e vem motivada pela vitória em casa do Estoril. Sabemos que motivamos as equipas contrárias a darem tudo contra nós. Teremos de lutar também contra isso, sabemos as dificuldades que temos e é um jogo de elevada exigência, mas estamos preparados para isso», afirmou na antevisão ao encontro da 24.ª jornada da Liga.

O Sp. Braga é nesta altura 3.º classificado da Liga com 52 pontos, menos um do que o FC Porto, menos dez do que o líder Benfica e mais cinco do que o Sporting, que está na 4.ª posição. Apesar do bom campeonato, o conjunto minhoto tem perdido terreno para a frente depois de uma primeira volta sem precedentes no seu historial.

«Temos de ser muito mais eficazes do que temos sido, muito mais competentes a defender e de conseguir ganhar mais jogos em termos da nossa consistência para atingirmos o nosso objetivo», observou Artur Jorge.

Na última jornada, o Sp. Braga venceu em casa o Rio Ave por 2-0. O avançado Simon Banza marcou um dos golos, e pretende voltar a ter a influência do arranque da época. O técnico dos arsenalistas destacou a qualidade do plantel e vincou que todos são importantes, joguem mais ou menos vezes.

«Não tenho tido problemas com azia nenhuma, porque temos um plantel que desde sempre percebeu quais eram as regras e o nosso alinhamento. E quando temos esse alinhamento, mais fácil é essa gestão. É importante que possamos saber que o contributo de cada um seja como titular ou suplente utilizado, é sempre de maior valorização para nós. A motivação que procuramos e temos o cuidado de ter com os nossos atletas é no sentido de sermos justos, frontais e sinceros com eles. Todos são importantes, mas temos um plantel onde há também qualidade para podermos ter um bom onze dentro do campo e qualidade para acrescentar à equipa quando ela possa necessitar disso.»

Após o jogo com o Vizela, o Sp. Braga começa a preparar a receção ao FC Porto, um jogo que será importante na luta pelo 2.º lugar. «[Este jogo] Não coloca pressão acrescida pelo facto de jogarmos com o FC Porto na jornada seguinte. Coloca pela nossa própria exigência. Somos muito exigentes connosco e queremos colocar essa pressão dentro daquilo que é a capacidade de moderarmos essa pressão com a ambição e a motivação para podermos ganhar cada um dos jogos, mas que não se altere em função daquele que será o jogo seguinte. É a importância do imediato e o imediato passa por jogar em Vizela, onde temos de fazer um bom jogo e ser muito competentes», concluiu Artur Jorge.