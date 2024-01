Sikou Niakaté está convocado pela seleção do Mali para a CAN 2024, que decorre nos meses de janeiro e fevereiro, na Costa do Marfim.

O defesa do Sp. Braga integra a lista de 27 jogadores divulgada pelo selecionador maliano, Éric Chelle, da qual faz parte também Falaye Sacko, antigo lateral-direito do Vitória de Guimarães.

Significa isto que Niakaté será baixa para o treinador dos bracarenses, Artur Jorge, pelo menos até ao dia 24 de janeiro, data em que termina a fase de grupos.

O Mali integra o grupo E da CAN, juntamente como a África do Sul, a Namíbia e a Tunísia.

OS CONVOCADOS DO MALI:

Guarda-redes: Djigui Diarra, Aboubacar Doumbia e Ismael Diawarra;

Defesas: Hamari Traoré, Falaye Sacko, Boubacar Kouyate, Mamadou Fofana, Sikou Niakaté, Moussa Diarra e Amadou Dante;

Médios: Diadie Samassekou, Mohamed Camara, Doudou Haidara, Aliou Dieng, Lassana Coulibaly, Kamory Doumbia, Adama Noss Traoré, Yves Bissouma e Boubacar Traoré;

Avançados: Sekou Koita, Dorgeles, Moussa Doumbia, Fousseni Diabate, Ibrahim Sissoko, Lassine Sinayoko, Youssoufa Niakaté e Serine Doucouré.