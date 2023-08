Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa, após vitória por 2-1 frente ao Panathinaikos:

«Na segunda mão vamos ter dificuldade iguais às de hoje. Foi um jogo dentro do que era expectável para nós. Na primeira parte estivemos mais ligados áquilo do que era o jogo do Panathinaikos, um jogo mais físico e mais direto. Fizemos alterações para que na segunda parte pudéssemos ser uma equipa mais dominadora e conseguir esta vantagem a meio da eliminatória.

[o que disse aos jogadores ao intervalo?] No intervalo, acima de tudo, fizemos algumas correções comportamentais porque, aquilo que era a estratégia, os jogadores estavam a cumprir e tínhamos de aumentar a velocidade e a agressividade ofensiva. Houve uma resposta imediata dos jogadores e tivemos uma entrada fortíssima. Tivemos uma oportunidade logo aos dois minutos e depois acabámos por marcar mesmo.

Fomos muito mais dominadores na segunda parte, chegámos ao 2-0 e depois houve uma reação do adversário. Tivemos uma oportunidade clara, que faz a diferença no jogo, e no lance a seguir sofremos golo. Ainda assim, posso dizer que estou satisfeito com o que fizemos ao longo dos 90 minutos. Para mim era muito importante ganhar o jogo e conseguimos vencer um adversário difícil. O resultado não altera a nossa ambição para a segunda mão.

[a equipa acusou pressão no início do jogo?] O peso de objetivos maiores não custa carregar. Podemos ficar com a sensação que a equipa teve algo ansiosa no início do jogo, mas teve mais a ver com o que fez o Panathinaikos. Essa poderá ser a justificação para a entrada menos conseguida. Este golo não muda muito, mas muda o conforto que uma vantagem de dois ou três golos podia dar. Não espero que do outro lado possa haver uma equipa que desista, assim como não acredito que espere um Braga convencido que a eliminatória está resolvida. Vamos com a mesma ambição de ganhar o jogo em Atenas.

[na segunda mão está à espera de um jogo mais aberto ou mais fechado?] Para o segundo jogo há uma equipa em vantagem, que somos nós, e uma à procura de anular a vantagem. Vamos procurar vencer o jogo para consolidar a vantagem que temos na eliminatória e poder atingir o principal objetivo.

[saída de Al Musrati] Foi a tal agressividade nos duelos. Com duas pancadas no pé e acabou por sofrer uma entorse no pé. Depois vamos fazer mais exames para perceber a dimensão da lesão».