Artur Jorge quer aproveitar o embalo da sequência de vitórias do Sp. Braga para vencer também o Union de Berlim, na Alemanha, esta terça-feira, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O treinador fala num jogo entre duas equipas que se sentem «injustiçadas» pelas derrotas na ronda inaugural.

«Este é um momento importante para nós, tendo em conta que é o segundo jogo da Liga dos Campeões. Obviamente que vamos tentar capitalizar aquilo que é o passado recente, as duas vitórias na Liga, mas teremos de ser uma equipa extremamente competitiva, séria e determinada, porque vamos ter pela frente um adversário de grande qualidade e valor, que já trabalha há muitos anos com o mesmo grupo e treinador, com dinâmicas bem definidas», começou por enunciar o treinador dos minhotos em conferência de imprensa, na Alemanha.

O líder dos Guerreiros recorda, depois, que o adversário alemão reforçou-se «bem» esta época, com jogadores como Bonucci, Lucas Tousard, Gosens e Volland. «O Union tem um padrão muito, bem definido, que assenta muito naquilo que é a própria estrutura e que tem vindo a alterar esta época. Não abdica da linha de cinco atrás e tem qualidade e intensidade. São muito fortes no ataque à baliza contrária. Estamos perfeitamente identificados com as valias do adversário para podermos ser capazes de impor a nossa forma de jogar e a nossa qualidade, tentando amanhã sermos mais fortes que o adversário para ganhar o jogo», destacou.

Um embate entre duas equipas que perderam na ronda inaugural. O Sp. Braga caiu, em casa, diante do Nápoles (1-2), enquanto o Union perdeu, fora, com o Real Madrid (0-1). «Todos os jogos da Liga dos Campeões são de extrema importância, sendo que amanhã será o segundo de seis partidas, entre duas equipas que sentem alguma injustiça face ao que aconteceu na primeira jornada. Duas equipas que fizeram boas exibições e perderam no final. Nós fizemos um grande jogo contra o Nápoles e tivemos oportunidade de ver o bom jogo que o Union Berlin fez contra o Real Madrid. Este jogo não é decisivo, mas é importante para marcar uma posição no grupo, com uma vitória», prosseguiu.

Fora de combate está Victor Gómez, quês e lesionou no último jogo frente ao Estrela da Amadora. «É um elemento importante na nossa dinâmica, não só defensiva como ofensiva, vai mudar sobretudo as características do jogador que ocupa essa posição, mas a equipa está preparada para qualquer ausência que possa surgir e termos resposta, mantendo as características enquanto equipa, ajustando apenas o específico de cada jogador», comentou.

Seja qual for o onze inicial, Artur Jorge pretende, acima de tudo, uma equipa equilibrada. «O equilíbrio é sempre a chave de tudo. Temos tido um grande desempenho ofensivo, ainda que continue a dizer que não somos tão eficazes como poderíamos ser. Essa mesma eficácia é também importante no lado contrário, temos de ser mais fortes defensivamente, conceder menos oportunidades e fazer com que o equilíbrio seja uma constante. Dentro do equilíbrio que procuramos, o mais importante será sempre marcar mais que o adversário», referiu.

O Union Berlim joga habitualmente no «velhinho» An der Alten Försterei (A Velha Casa do Guarda Florestal), com capacidade para apenas 20 mil adeptos, mas na Liga dos Campeões joga no campo do rival Hertha, o Olímpico de Berlim, com capacidade para mais de 74 mil adeptos.

«Termos a oportunidade de defrontar esses adversários nestes palcos dá-nos a sensação de estarmos a competir ao mais alto nível e mais do que pressão, será sempre uma motivação que teremos para dar o melhor. Se tivermos como base o estádio e número de espectadores, seria bom para nós darmos continuidade ao que fizemos em Atenas, manter a mesma personalidade e caráter da equipa, a mesma combatividade, a paciência e inteligência de jogo, transportando para este encontro e sermos capazes de sair com o mesmo resultado: uma vitória», comentou ainda Artur Jorge.