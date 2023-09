Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Estrela da Amadora, no Estádio José Gomes, no jogo de abertura da 7.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo…

- Analiso num momento só. No momento em que nós fizemos quatro golos contra dois do adversário, numa vitória que me parece justa, tendo em conta o decorrer dos 90 minutos. Era importante para nós ganhar em cima de ganhar. Vínhamos em busca desta vitória com muita determinação. Vínhamos para contrariar este Estrela e penso que a vitória é justa.

Um jogo que já serviu para preparar a visita a Berlim [jogo com o Union, para a Champions]?

- Em termos de estrutura, há algumas semelhanças entre as equipas, mas as dinâmicas é que são completamente diferentes. O que preparámos foi apenas a pensar no Estrela. Sabíamos onde o Estrela era forte, procurámos anular esses momentos e acabamos por o conseguir de uma forma segura e também justa.

Saída do Pizzi ao intervalo?

- Se vocês repararam tivemos de alterar a nossa estrutura logo no início, muito próximo dos cinco minutos, quando perdemos o Victor Gómez, quando tivemos de colocar o Ricardo no lado esquerdo. O Victor é um jogador com muita profundidade que sabíamos que o Serdar já não teria. Estou satisfeito com o desempenho de todos os jogadores, incluindo os que entraram para acrescentar valor.

Lesão de Victor Gomez é grave?

- Fizemos as alterações necessárias para o jogo de hoje, para aquilo que queríamos, garantindo estabilidade e qualidade. Nem sempre aconteceu isso, permitimos a reação do Estrela. Uma reação que se traduziu em golos por erros nossos. É uma falta que fizemos que dá o segundo golo. Mas preparamos a equipa para o jogo de hoje e não para o jogo daqui a quatro dias. O Victor dificilmente estará disponível para o jogo com o Barcelona.

Rodrigo Zalazar voltou a ser substituído…

- É um jogador que vem de um contexto diferente, vem o para se adaptar à nossa realidade, não só do futebol português, mas às dinâmicas do Braga. O facto de jogar mais ou menos tempo, depende do seu desempenho ou na minha necessidade de alterar o jogo com jogadores com diferentes características.