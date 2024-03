O Sp. Braga defronta neste sábado o Rio Ave em Vila do Conde e o treinador dos arsenalistas pediu uma equipa intensa e dominadora para levar a melhor sobre um conjunto que considerou estar mais forte do que na primeira metade da época.

«Espero um jogo muito difícil face ao contexto, o Rio Ave tem qualidade, reforçou-se muito bem no mercado de inverno e tem objetivos maiores do que a classificação que tem neste momento. Está a apenas um ponto do play-off [de manutenção] e o discurso do seu treinador [da equipa ter que se superar] servirá de alerta para os seus jogadores, mas nós também estamos. (...) Temos de ser intensos, dominadores e não deixar que o Rio Ave pense o seu jogo», projetou Artur Jorge na conferência de antevisão ao duelo da 25.ª jornada que está marcado para este sábado.

Na primeira volta, o Sp. Braga venceu por 2-1 num jogo em que marcou os dois golos para lá do minuto 90. «Serve sempre de referência o que fizemos no passado e esse jogo serve para termos em conta as dificuldades que tivemos. Vai ser um jogo dividido e de exigência máxima para nós», apontou, abordando ainda a saída de Álvaro Djaló para o Athletic Bilbao no final da época.

«Temos de ter abertura para lidar com estas situações sem fazer dramas, tudo isto tem de ser natural para nós, já falei com ele sobre isso e ele, se for inteligente, tem de ser mais competitivo até ao fim porque é diferente chegar [ao Athletic Bilbau] como titular [do Sporting de Braga] ou como suplente», opinou o técnico dos arsenalistas a propósito do extremo que tem atravessado uma fase de menor fulgor.

Para o encontro deste sábado, Adrián Marín, Niakaté e Ricardo Horta são baixas por lesão.