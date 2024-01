Rony Lopes, jogador do Sp. Braga, foi convidado pela EuroFoot para construir um jogador ideal, tendo colocado características do compatriota Cristiano Ronaldo e também do ex-FC Porto Radamel Falcao.

Numa lista com sete nomes, o internacional português criou o seguinte jogador perfeito: Radamel Falcao (jogo aéreo), David Silva (inteligência), Kylian Mbappé (velocidade), Cristiano Ronaldo (pé direito), Lionel Messi (pé esquerdo), Ousmane Dembélé (drible) e Erling Haaland (força).

O avançado, ao longo da carreira, representou várias equipas na Europa, como é o caso do Manchester City, Lille, Monaco, Sevilha, Nice, Olympiakos ou Troyes. Atualmente veste a camisola do Sp. Braga, com a qual já leva 18 jogos e três golos marcados na corrente temporada.