O Sp. Braga está a desafiar a comunidade a colaborar com o projeto do Museu do Clube, que tem abertura prevista para janeiro de 2025.

Os guerreiros convidam os detentores de espólio ou objetos com valor histórico relevante a estabelecer com a equipa minhoto um acordo para a doação ao Museu.

O Sp. Braga apela a participação de sócios, adeptos, antigos atletas, treinadores e colaboradores num projeto que considera único em Portugal.

Os interessados devem dirigir-se ao Estádio Municipal de Braga para efetivar as cedências ao Museu, que vão ser registadas e celebras com a assinatura dos termos.