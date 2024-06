Tiago Sá, guarda-redes que está a cumprir a 20.ª temporada consecutiva no Sp. Braga, desde os nove anos, garantiu este sábado que a equipa de futebol vai estar pronta para o primeiro jogo oficial da temporada, marcado para 25 de julho.

Os minhotos estreiam-se oficialmente com o jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, diante dos israelitas do Maccabi Petak Tikva, e o guardião garante que a equipa vai estar preparada para esse primeiro desafio.

«Tivemos que encurtar um pouco o período de férias para isso, mas temos que estar prontos para jogar no dia 25 [de julho] e para lutar pela vitória seja contra quem for. Calhou-nos a equipa de Israel, vamos ter tempo para preparar esses jogos e para estar prontos para quando for a doer», disse o guarda-redes à margem do estágio que a equipa está a realizar em Evian-les-Bains, emFrança.

Para o guarda-redes de 29 anos, a começar a 20.ª época consecutiva no clube, dez na equipa principal e outras dez nos escalões de formação e na equipa B dos arsenalistas, o arranque da pré-época «está a ser forte».

«Estamos a trabalhar muito bem e forte, mas é normal e faz falta nesta fase. Há ideias novas, treinador diferente, alguns jogadores novos também, assim como muitos miúdos da formação. Estamos ainda a adaptar-nos, mas tem corrido muito bem», contou.

Daniel Sousa é o novo treinador dos minhotos e Tiago Sá admite a «grande expectativa» dos jogadores em conhecerem as ideias do técnico ex-Arouca. «É um treinador novo e toda a gente quer mostrar o seu valor a quem não nos conhece tão bem, porque também está a chegar. São processos de treino novos e o corpo também tem que se adaptar a isso, mas estamos a trabalhar muito bem para estarmos prontos quando começar a competição», acrescentou.

O guarda-redes, que na última época só fez um jogo, a contar para a Taça de Portugal, considerou ainda que a integração dos mais novos tem sido «boa e fácil, como nos últimos anos». «Somos um grupo que, por norma, recebe bem quem vem de fora e estes não fogem à regra. Estão a integrar-se, a conhecer as rotinas do grupo, do mister estamos todos a conhecê-las, e estamos todos a adaptarmo-nos», referiu ainda.