Declarações do futebolista do Sp. Braga, Mario González, à SportTV, após a vitória por 2-1 sobre o Paços de Ferreira, no último jogo de pré-época. O ex-Tondela assinou o golo que decidiu o encontro

«É importante marcar golos, mas agora não é o mais importante. Importante é trabalhar a forma física. O trabalho de toda a equipa foi bom. Agora, a Supertaça.»

«Estou a tentar fazer o máximo possível para habituar-me aos conceitos da equipa.»

[Preparados para o Sporting?:] «Sim, é o mais importante agora. Temos uma semana para trabalhar e é uma final e as finais ganham-se, não se jogam.»