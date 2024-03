Numa espécie de regresso às origens, Roger Fernandes recordou, no «Pod'Next», o podcast oficial do Sp. Braga, a infância na Guiné-Bissau.

Entre outras histórias, o jovem de 18 anos lembra a roupa que levava para a escola, um uniforme e a maneira como geria a limpeza do mesmo, já que além do período escolar, também o levava para as habituais «futeboladas», onde acabava por se sujar.

«Na Guiné-Bissau tinha um uniforme que levava para a escola, todos tínhamos um para levar. Quando o uniforme fica sujo temos de o lavar, então eu ia jogar futebol com o meu, para aí até às 20h e esquecia-me que o tinha de lavar», começou por dizer.



«No dia seguinte, estava sujo, de manhã colocava-o na água, tirava mais ou menos a sujidade do uniforme, colocava-o na mão e ia a abaná-lo até chegar à escola. Quando chegava, o uniforme não estava totalmente seco mas também não estava completamente molhado», contou ainda Roger Fernandes.