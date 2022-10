A SAD do Sp. Braga obteve um resultado líquido positivo de 3,11 milhões de euros em 2021/22, revelou o clube no Relatório e Contas enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



O clube minhoto congratulou-se por ter ultrapassado a fasquia dos 20 milhões de euros na transação de atletas (a transferência de David Carmo não foi contabilizada para este exercício). Os bracarenses detalharam o montante das vendas de Wanderson Galeno ao FC Porto e de Ricardo Esgaio ao Sporting.



Segundo o Relatório e Contas, o extremo brasileiro custou nove milhões de euros aos cofres dos dragões. Dessa valor total 700 mil euros foram relativos a serviços de intermediação e 2,181 milhões de euros para outros encargos.



Além disso, o Sp. Braga, conforme referido no documento, renunciou «ao direito (consagrado no contrato celebrado entre as duas entidades aquando da contratação do jogador por parte da Braga SAD) a 50% da mais-valia gerada numa futura transferência do atleta». Em suma, Galeno gerou uma mais-valia de 6,119 milhões de euros.



Por sua vez, o Sporting desembolsou 5,5 milhões de euros pelo lateral-direito português. Nesta operação não houve outros encargos, ou seja, o jogador gerou uma mais-valia de 5,5 milhões de euros.



Refira-se ainda que o Sp. Braga reduziu o passivo em 5,415 milhões de euros, posicionando-se, atualmente, nos 49,175 milhões de euros. Já o ativo manteve-se acima dos 90 milhões de euros.