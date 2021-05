André Horta foi suplente utilizado na vitória do Sp. Braga frente ao Benfica (2-0), na Taça de Portugal. O médio já estava em campo quando o irmão Ricardo marcou o único golo do encontro, depois de Lucas Piazón ter inaugurado o marcador.



Após o apito final, o jogador formado no Benfica foi acarinhado por Rui Costa e Luisão. Recorde-se que André Horta nunca escondeu o seu carinho pelas águias, tendo o ano de fundação do clube tatuado no braço.



O médio de 24 anos conquistou a segunda Taça de Portugal na carreira, depois de ter levantado o troféu pelo Benfica, precisamente, na temporada 2016/17.



Nas redes sociais, André Horta admitiu um «misto de emoções» na sequência do duelo deste domingo. «Um misto de emoções mas era impossível não correr para te abraçar porque tu mereces tanto. Como uma verdadeira família, as imagens falam por si. A Taça é nossa, parabéns Sporting de Braga», escreveu o jogador.