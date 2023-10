Roger Fernandes, extremo de 17 anos, saiu do banco para agitar o Sp. Braga-Rio Ave, fazendo duas assistências para igual número de golos da formação arsenalista, que garantiu a reviravolta já no período de descontos (2-1).

O jovem luso-guineense foi eleito o homem do jogo e protagonizou uma flash interview imperdível, recordando que trabalha diariamente com dois campeões da Europa pela seleção de Portugal.

«Titular? Isso é coisa que só o futuro dirá, não estou com pressa para ser titular aqui. Estou é com pressa todos os dias para levantar da cama para vir aprender com eles. É isso que eu faço todos os dias, levanto-me da cama todos os dias feliz porque sei que vou ver o João Moutinho e o José Fonte, pessoas que eu vi pela televisão a jogar o Europeu em 2016. Isso é que me deixa feliz todos os dias», disse, com humildade, Roger Fernandes.