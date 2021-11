Pedro Gonçalves, médio do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Besiktas, relativo à quarta jornada da Liga dos Campeões, marcado para as 20h desta quarta-feira.

O Sporting somou os primeiros pontos na Turquia, depois de vencer por 4-1. «A equipa está confiante, tal como nas semanas anteriores. Fazemos sempre o mesmo trabalho, estamos confiantes e esperamos fazer um grande jogo», começou por destacar.

Pote acabou de renovar contrato com os leões até 2026, mas garante que o empenho vai ser o mesmo. «O meu desejo é dar o máximo todos os dias. Estou extremamente contente por fazer parte deste clube e espero dar sempre o máximo por esta camisola», comentou.

O treinador do Besiktas apontou o Sporting como favorito. Pedro Gonçalves aceita o «rótulo». «A nossa obrigação é sempre ganhar, é o lema deste clube. Temos a obrigação de dar o máximo e conseguir sempre a vitória. Espero que consigamos dar a vitória aos adeptos, porque precisamos de ganhar nesta competição», destacou.

Pedro Gonçalves ainda não marcou desde que voltou de lesão, mas o melhor marcador da última edição da Liga não está preocupado. «Fico contente que seja o Coates a marcar, como qualquer outro. Não tenho concorrência com ele, nem com alguém da equipa», comentou, antes de garantir que a falta de golos não lhe tira a confiança.

«Estou mais confiante do que nunca. Sinto a falta dos golos, mas sei que eles vão aparecer. Nem sequer tenho pensado muito nisso», assegura.

[artigo atualizado]