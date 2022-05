O Tribunal de Milão decidiu contra a defesa apresentada por Rafael Leão na divergência com a SAD do Sporting, a propósito da saída do atual jogador do Milan dos leões em 2018, alegando justa causa.

A sociedade liderada por Frederico Varandas vai receber no imediato 300 mil euros, ou seja, 20 por cento dos 1.5 milhões de euros anuais que o internacional português recebe atualmente.

Rafael Leão rescindiu unilateralmente com o Sporting em 2018, na sequência do ataque de alguns adeptos à Academia de Alcochete. Assinou depois pelo Lille, a custo zero, mas foi depois condenado a pagar 16.5 milhões de euros ao clube de Alvalade, «por rescisão ilícita do contrato».

Refira-se que entretanto, o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) considerou que o Lille também é «responsável solidário» pelo pagamento da indemnização.

Certo é que o Sporting recebe já 300 mil euros e é expectável que recebe mensalmente 20 por cento do salário anual que Leão aufere atualmente no Milan, os tais 1.5 milhões de euros.