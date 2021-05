Uma das claques do Sporting, o Directivo Ultras XXI, partilhou imagens dentro da garagem do Estádio de Alvalade a cantar e a apoiar a equipa leonina no encontro com o Nacional.

Um grupo de adeptos entrou este sábado no estádio, concentrou-se junto a uma das bandeirolas de canto, numa zona já perto do relvado, e esteve lá até ao momento em que agentes da polícia os afastaram da zona. No entanto, continuaram dentro da garagem de Alvalade.

O vídeo foi partilhado nas redes sociais e foram muitos os que comentaram lembrando a situação de pandemia e lamentando que os presentes não tivessem usado máscara.

Veja as imagens no vídeo associado ao artigo.