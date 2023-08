O Sporting anunciou esta terça-feira que, pela primeira vez na história do clube, os lugares anuais para os jogos no Estádio de Alvalade estão esgotados.

O emblema leonino disponibiliza agora a possibilidade de uma pré-reserva, na qual os sócios ficam numa lista de espera à espera de uma vaga para terem um bilhete de época.

Par isso, os sócios interessados terão de pagar 40 euros, «valor será totalmente restituído no momento da compra» do lugar anual. Caso a compra não se conclua, o Sporting compromete-se a devolver os 40 euros na dedução de quotas ou na aquisição de produtos na loja do clube.