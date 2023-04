Após a eliminação do Sporting pela Juventus nos quartos de final da Liga Europa, Ruben Amorim voltou a ser questionado sobre a falta de opções para a posição de avançado no plantel do Sporting e defendeu, novamente, que esse não tem sido o problema dos leões esta época.

«Os jogadores estavam lá e falhámos as oportunidades. O Pote e o Esgaio podiam ter feito os golos nas oportunidades que tiveram. O Coates salvou-nos tantas vezes e hoje falhou aquelas oportunidades. Não consigo garantir que se estivesse lá um avançado, não seria diferente. Temos as oportunidades, mesmo sem o avançado lá.

Este ano trabalhamos muito mais finalização do que nos anos anteriores. Imitamos dezenas de vezes os lances que resultam nas oportunidades que desperdiçamos. No ano do título, o Coates marcava os golos e não treinávamos aqueles lances e agora treinamos e os golos não saem. Não há uma explicação.

Mas lembro-me do Liedson e do Derlei, que foram dos melhores avançados do Sporting. Quantos campeonatos ganharam eles? Zero. Quantos campeonatos ganhou o Slimani? Zero. O Paulinho e o TT ganharam um campeonato no Sporting contra equipas que gastavam 100 milhões. Resumir um campeonato aos avançados é curto. Às vezes a bola entra, nem que seja o Adélio [treinador adjunto] a meter a bola na baliza.

Eu quis muito o Paulinho. E quando quero um jogador, bato o pé. Quando tenho uma ideia, bato o pé. Mesmo partindo do princípio que posso estar errado. Mas dizer que marcamos menos por causa do avançado é meter a pressão toda no Paulinho e no Chermiti. O fracasso é do treinador, não é dos avançados.»