Que o sportinguista Kiko Costa já é um caso sério no andebol europeu não restam grandes dúvidas.

Aos 17 anos, o jogador dos leões e da seleção nacional tem apresentado registos que fazem dele um dos mais promissores andebolistas do mundo, como comprova a recente eleição melhor lateral-direito e segundo melhor sub-21 do mundo.

Mas agora surge mais um dado a provar que aquilo que tem sido feito pelo jogador é realmente fora do normal.

Em 2022, só um jogador marcou mais golos do que Kiko Costa, de acordo com a página Datahandball, que analisou os jogos oficiais disputados, nos quais o jovem leão marcou 359 golos, com uma média de 6,2 por jogo.

De acordo com aquela publicação, só o islandês Omar Ingi Magnúnsson, do Magdeburgo fez melhor do que Kiko Costa, apontando 460 golos, com uma média de 6,5 por jogo.

Além Kiko Costa, Petar Djordjic, do Benfica, também surge no top-10, em nono lugar, com 302 golos, 5,6 de média por jogo.