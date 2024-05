O Sporting venceu, na tarde deste sábado, na visita ao Benfica (32-41), na quinta jornada do apuramento de campeão. Assim, os leões precisam apenas de um empate para conquistarem a Liga, seis anos depois.

Perante um rival já arredado das contas pelo título, os leões tiveram em Martim Costa (10 golos) a chave do triunfo.

O fosso no marcador agravou-se antes do intervalo (11-20), com o dérbi a chegar à pausa em 15-22. Uma vez que a época está concluída, e até pelas várias lesões, Jota González deu minutos a alguns jovens da formação do Benfica.

No reatamento, o guardião Capdeville somou várias boas intervenções e o Benfica esboçou uma ténue reação (24-28), mas rapidamente anulada pelos leões, galvanizados por Martim Costa.

O triunfo estava sentenciado e os derradeiros minutos foram disputados num ritmo mais baixo. Ainda assim, a festa do Sporting foi impedida pelo triunfo do FC Porto na receção ao ABC de Braga (34-25).

Assim, na derradeira jornada, o Sporting apenas precisará de um empate para conquistar o título. Por sua vez, o FC Porto está obrigado a vencer na visita ao Pavilhão João Rocha.

«As duas equipas [Sporting e FC Porto] estão conscientes do que têm pela frente, ambas querem ser campeãs. O formato do campeonato ditou que o FC Porto tivesse uma palavra a dizer. Era difícil o Sporting fazer melhor [26 vitórias em 27 jogos]. São duas equipas com grandes jogadores. Uma defende a posição desde a primeira jornada, o outro é o crónico campeão [tetracampeão]», analisou Ricardo Costa, timoneiro dos leões.

A decisão da Liga de andebol está agendada para a tarde de sábado (18h).