As redes sociais de Arthur Gomes encheram-se de comentários elogiosos na última noite, depois de o extremo brasileiro ter marcado na estreia pelo Sporting e logo no palco da Liga dos Campeões, diante do Tottenham. Entre as mensagens, destacam-se a de dois craques do futebol mundial: Neymar e Rodrygo, também eles formados no Santos.

«Boa, golaço», escreveu no Instagram o jogador do Paris Saint-Germain, deixando ainda aplausos à exibição de Arthur. Já Rodrygo não escondeu a «felicidade» pelo momento de glória do compatriota.

Além destes, também o pai de Neymar, que é empresário do jogador leonino, enviou uma mensagem.

«Parabéns Arthur pela estreia com golo pelo Sporting na Champions League! Estamos sempre a torcer por ti! Que Deus continue a abençoar-te», publicou.