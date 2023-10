Os sócios do Sporting chumbaram este sábado a proposta de aditamento ao Artigo 44.º dos Estatutos do clube, que visava permitir o voto eletrónico à «distância nas assembleias-gerais comuns e nas eleitorais, a par do voto eletrónico presencial», na Assembleia-Geral realizada este domingo, dia do jogo com o Arouca.

Segundo os dados apresentados pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral dos clube leonino, João Palma, 71,65 por cento dos votos foram a favor, mas a proposta só seria aprovada se três quartos (75 por cento) dos votos fossem favoráveis.

Sobre a proposta de atribuir o nome de Cristiano Ronaldo à porta sete do Estádio de Alvalade, a mesma foi aprovada com 70,93 por cento dos votos.

Refira-se que os outros dois pontos da AG foram aprovados: a apreciação e votação do relatório e contas respeitante ao exercício de 1 de julho de 2022 a 30 de junho de 2023 e a venda de um imóvel na freguesia de Benavente, com prioridade a sócios do clube que pretendam reativar o Núcleo do Sporting de Benavente.