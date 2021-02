O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) fez chegar uma exposição ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, sobre a aceitação da providência cautelar que permitiu a Palhinha jogar contra o Benfica, depois de ter visto o quinto cartão amarelo na Liga.

Fonte ligada ao processo citada pela Lusa, confirmou que a exposição deu entrada naquele órgão de gestão e disciplina dos juízes da jurisdição administrativa e fiscal, quatro dias depois de o Tribunal Central Administrativo do Sul ter dado provimento a uma providência cautelar ao cumprimento do castigo imposto ao jogador do Sporting.

Palhinha acabou por ser utilizado por Ruben Amorim na vitória frente ao Benfica, no dérbi da 16.ª jornada da Liga, entrando já na segunda parte.

Nesse mesmo dia, face à decisão do Tribunal Central Administrativo do Sul de suspender a eficácia do castigo de um jogo de suspensão a Palhinha, o CD da FPF contestou a argumentação do Sporting, dando agora um novo passo na contestação dessa decisão.