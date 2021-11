O treinador do Besiktas, Sergen Yalcin, lembrou na antevisão ao jogo com Sporting os três golos sofridos de bola parada diante dos leões na Turquia e assumiu a importância de trabalhar esse momento do jogo.

O Sporting tem marcado bastantes golos com lances estudados e foi perguntado a Ruben Amorim qual o segredo para tantos golos feitos assim, e respondeu de forma curiosa.

«Temos muita atenção às bolas paradas e o mérito é muito destes três senhores que estão aqui. Eles veem muitos jogos, veem tudo e copiamos bastante quando é preciso», começou por dizer.

«Mas não temos feito golos só de bola parada. É preciso realçar que estamos a criar oportunidades e nem sempre concretizamos. Mas o que interessa é fazer mais um golo do que o adversário», sublinhou.