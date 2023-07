Há oito anos no Sporting, Sebastián Coates deu esta segunda-feira uma entrevista à SportingTV, na qual falou sobre o seu percurso nos leões.

O defesa-central uruguaio afirmou que assinar pelo clube verde e branco foi o «passo certo na carreira», ele que estava ligado ao Liverpool antes de mudar-se para Alvalade.

«Sim, infelizmente estes oito anos passaram a correr. Espero que dure mais tempo. Tem esse sabor de felicidade por estar cá, mas quero que dure mais tempo», começou por dizer.

«Sem dúvida que dei o passo certo na carreira. Não consegui ser importante no Liverpool, foi isso que procurei ao vir para o Sporting. Tentei ser importante para o grupo e para os adeptos no Sporting», prosseguiu.

Coates recordou a chegada ao Sporting: «Quando soube do interesse do clube, procurei mais informação. Já sabia o que era o Sporting, mas é diferente quando te informas. Chegas à Academia e obviamente quando estás no estádio percebes a dimensão do clube em Portugal.»

O jogador de 32 anos lembrou ainda a temporada de 2020/21, quando foi eleito o melhor jogador da Liga, conquistada precisamente pelo emblema leonino.

«Um ano pode ser magnífico, outro ano pode correr mal. É preciso ter isso em mente. Não podes ir abaixo quando corre mal. Pode ser maturidade, força mental, mas a minha maneira de trabalhar sempre foi a mesma. Nunca mudei», garantiu, ele que falou ainda sobre a Taça de Portugal ganha ao FC Porto, em 2018/19.

«Foi uma experiência bonita por tudo o que é o Jamor. Quando deixar de jogar vou tentar voltar lá como adepto. Foi uma sensação única ganhar esse título. Por isso também tinha um condimento extra.»