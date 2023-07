O antigo internacional português Dani colecionou histórias durante a carreira, muito por fruto da «vida social muito agitada» que teve e, em entrevista ao podcast «Final Cut», recordou o dia em que falhou uma viagem do Sporting ao estrangeiro… por ter adormecido.

«Isso aconteceu tantas vezes! Não estás bem a ver, era coisa surreal... Uma vez o [Ricardo] Sá Pinto até me ofereceu três despertadores no Natal. Um deles parecia daqueles do Mickey, com martelos... aquilo fazia uma barulheira! Eu em Amesterdão metia um num lado da cama, o outro no outro lado da cama... desligava um, desligava o outro, e depois tinha um fora da cama que me obrigava a levantar. Às vezes, deitava-me mais cinco minutos e chegava uma hora atrasado ao treino», recordou no podcast das Sports Tailor que vai para o ar esta terça-feira.

Dani, recorde-se, foi formado no Sporting e esteve ligado aos leões até 1995/96.