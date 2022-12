O treinador do Sporting, Ruben Amorim, revelou esta quarta-feira que Dário Essugo vai ser titular na receção ao Paços de Ferreira, no jogo da 14.ª jornada da I Liga (quinta-feira, 21h15), em Alvalade.

Os leões estão privados de Manuel Ugarte, que vai cumprir castigo, assim como de outro médio, por lesão, o japonês Hidemasa Morita. O meio-campo está ainda sem Daniel Bragança, também por lesão, de maior duração.

«Sim, o Dário será o titular, por tudo o que tem feito. Tem respondido bem. O trabalho com ele, com toda a equipa técnica, os vídeos, os treinos… Ele tem evoluído com isso e lembrar que ele só tem 17 anos e também é um bocado o barómetro do que podemos fazer, é demorar tempo a construir um jogador. Estreou-se na época em que fomos campeões, começou a treinar com a equipa principal e hoje com 17 anos, ainda muito novo, é um jogador completamente diferente, é o jogador mais parecido que temos com o Palhinha, umas características especificas. Acreditamos muito nele, gosta de aprender e será titular amanhã», afirmou Amorim, na conferência de imprensa de antevisão.

Por outro lado, Amorim revelou que Sotiris, já recuperado, vai ser convocado, ao contrário de Jeremiah St. Juste.

«O Soto vai ser convocado, o Jer [St. Juste] ainda não. O Jer, quanto a mim, ainda não deve ir a jogo. O Soto recuperou, foi pancada e está apto para ir a jogo», respondeu.

Um Paços que cria dúvidas

O Paços chega a Alvalade com dois pontos em 13 jornadas e no 18.º e último lugar. Já teve César Peixoto e José Mota no comando técnico e Amorim acredita que o adversário vai trazer «incertezas». O técnico dos leões frisou que observou as ideias de Marco Paiva, que vai estar no banco dos castores, sobretudo pelo que fez nos sub-23 do Rio Ave.

«Queremos continuar a jogar bem, assim estamos mais perto de vencer, não sofrer golos e marcar mo maior número de golos possível, contra uma equipa que sabemos que não vive um bom momento, mas que nos traz muitas incertezas. Não temos ideia de que onze vai apresentar, como vai apresentar-se. Já teve dois treinadores, vários sistemas, tentámos ir buscar ideias do treinador que está agora, do que fez principalmente nos sub-23 do Rio Ave para estarmos preparados para tudo. Temos de jogar o nosso jogo e tentar ganhar», perspetivou.