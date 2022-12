O treinador do Sporting, Ruben Amorim, admitiu que poderia ligar a Pablo Sarabia para tentar um regresso do espanhol aos leões, mas vincou que está mais focado no jovem avançado Rodrigo Ribeiro, que renovou contrato até 2025.

Esta quarta-feira, é notícia em França o desejo de Sarabia em deixar o Paris Saint-Germain para jogar mais, numa época em que, depois de destacar-se nos leões em 2021/22, continua algo tapado por Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé em Paris.

«Em relação ao Pablo Sarabia, não muda nada. Sempre gostámos muito do Pablo, foi um jogador muito importante na nossa equipa, um dos grandes responsáveis pela época que fizemos no ano passado, mesmo sem o título, mas não muda nada. Continuamos a ter o nosso teto salarial, as nossas limitações e também temos o Rodrigo, que acabou de assinar e, portanto temos de gerir bem, saber o que vamos fazer. Não só agora, mas no futuro. Temos de arranjar espaço para os miúdos: emprestamos, não emprestamos…», começou por dizer Amorim, ao ser questionado sobre se ligaria a Sarabia e se seria capaz de pressionar o presidente Frederico Varandas sobre o espanhol.

«No fundo, acho que há bastante talento na academia em certas posições e vamos ter de arriscar. Portanto, diria que estou mais a olhar para o Rodrigo do que para o regresso do Pablo, sabendo que o Pablo é um grande jogador, enquadrado com a nossa realidade em termos do que é preciso para jogar no Sporting, mas estou bastante focado nos jogadores da formação e neste caso o Rodrigo. É um talento, vai começar a ter mais espaço na nossa equipa, mas depende dele e tem de responder da melhor forma, a exigência é muito grande, não damos nada a ninguém, mas acreditamos muito neles», continuou Amorim.

«Seria capaz de ligar ao Pablo, mas neste momento estou mais focado em tornar o Rodrigo melhor jogador para ser melhor opção na nossa equipa. Eu sou capaz de tudo, quando quero alguma coisa para a equipa, falo com toda a gente, com o presidente, com o Hugo Viana, mas sou o primeiro a ter noção do nosso projeto, das limitações, do que é o futuro. Seria mais fácil para mim pedir ao presidente o Pablo Sarabia e deixar o Rodrigo um bocadinho com menos espaço. Vou focar-me muito em tornar o Rodrigo melhor jogador, porque acredito que vai ser um grande jogador no futuro», rematou, na antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira, da 14.ª jornada da I Liga, marcado para quinta-feira (21h15).