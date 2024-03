A SAD do Sporting confirmou esta quinta-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o lançamento de um empréstimo obrigacionista de 30 milhões de euros, a três anos, até 2027.

Vão ser emitidas seis milhões de obrigações pela SAD do Sporting, com valor nominal unitário de cinco euros e uma taxa de juro fixa bruta anual de 5,75 por cento. O valor total de 30 milhões de euros «poderá ser aumentado mediante publicação de adenda ao prospeto até ao dia 20 de março de 2024, inclusive», lê-se na comunicação.

A operação arranca na segunda-feira, 11 de março, às 08h30, prolongando-se até 22 de março, às 15 horas. Em cima da mesa, estão duas ofertas em simultâneo. Uma é a oferta pública de subscrição em dinheiro das seis milhões de obrigações até 30 milhões de euros. Outra é a oferta pública de troca, também até 30 milhões de euros, das obrigações do empréstimo obrigacionista anterior (Obrigações Sporting SAD 2021-2024), com data de reembolso em 25 de novembro de 2024, que têm taxa de juro fixa bruta de 5,25 por cento.

Quanto à oferta de troca, a cada obrigação de 2021-2024 corresponderá uma obrigação de 2024-2027, à qual acresce um prémio em numerário no valor de 7,802 cêntimos.

O mínimo de investimento são 500 obrigações, ou seja, 2.500 euros, ao contrário do que aconteceu no empréstimo obrigacionista 2021-2024, que era de um mínimo de 400 obrigações, correspondentes a 2 mil euros.

«Cada ordem de subscrição deve ser apresentada em montante e referir-se, pelo menos, a 500 Obrigações Sporting SAD 2024-2027, para um montante mínimo de investimento de €2.500 e, a partir desse montante mínimo, cada ordem de subscrição deverá referir-se a múltiplos de €5 (1 Obrigação Sporting SAD 2024-2027), desde que não exceda o montante máximo de Obrigações Sporting SAD 2024-2027 oferecidas à subscrição, ou seja, €30.000.000», refere o comunicado.

Numa operação que é coordenada pelo banco chinês Haitong, há mais dez entidades através das quais podem ser subscritas as obrigações: Activobank, Banco L. J. Carregosa, Banco Finantia, Banco Invest, Montepio, CaixaBI, Crédito Agrícola, Caixa Geral de Depositos, Banco BIC e Banco Comercial Português.

Com esta operação, a SAD do Sporting pretende «a obtenção de fundos através do recurso ao mercado de capitais, prosseguindo uma estratégia de diversificação e otimização das fontes de financiamento da Sporting SAD, sendo estes utilizados para reembolsar parcialmente o empréstimo obrigacionista denominado “Sporting SAD 2021-2024”, no montante de €40.000.000, com reembolso agendado para 25 de novembro de 2024 e, no seu remanescente, ao financiamento da atividade corrente da Sporting SAD e reforço de liquidez», sendo que «a Oferta de Troca visa permitir à Sporting SAD substituir parte da sua dívida com vencimento em 2024 por dívida com vencimento em 2027».