A SAD do Sporting aumentou o empréstimo obrigacionista de 30 para 50 milhões de euros, de acordo com a informação prestada esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A taxa de juro fixa bruta é de 5,75 por cento. Em cima da mesa estão até «10 milhões de obrigações a emitir pela Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD com o valor nominal unitário de cinco euros e global de até 50 milhões de euros, a emitir pela Sporting SAD no dia 27 de março de 2024, com reembolso de capital ao respetivo valor nominal em 26 de novembro de 2027», indica o prospeto.

As duas ofertas em cima da mesa, de subscrição e troca, terminam às 15 horas de sexta-feira, 22 de março.

Quanto à oferta pública de subscrição, esta diz respeito à subscrição em dinheiro das dez milhões de obrigações, cada uma de cinco euros, até 50 milhões de euros, mais 20 milhões de euros face ao lançamento do empréstimo obrigacionista. Há também a oferta pública de troca, até 40 milhões de euros (mais dez milhões do que inicialmente), das obrigações do empréstimo obrigacionista anterior (Obrigações Sporting SAD 2021-2024), com data de reembolso em 25 de novembro de 2024, que têm taxa de juro fixa bruta de 5,25 por cento.

Quanto à oferta de troca, a cada obrigação de 2021-2024 corresponderá uma obrigação de 2024-2027, à qual acresce um prémio em numerário no valor de 7,802 cêntimos.

Numa operação que é coordenada pelo banco chinês Haitong, há mais dez entidades através das quais podem ser subscritas as obrigações: Activobank, Banco L. J. Carregosa, Banco Finantia, Banco Invest, Montepio, CaixaBI, Crédito Agrícola, Caixa Geral de Depositos, Banco BIC e Banco Comercial Português.

Com esta operação, a SAD do Sporting pretende «a obtenção de fundos através do recurso ao mercado de capitais, prosseguindo uma estratégia de diversificação e otimização das fontes de financiamento da Sporting SAD, sendo estes utilizados para reembolsar parcialmente o empréstimo obrigacionista denominado “Sporting SAD 2021-2024”, no montante de €40.000.000, com reembolso agendado para 25 de novembro de 2024 e, no seu remanescente, ao financiamento da atividade corrente da Sporting SAD e reforço de liquidez», sendo que «a Oferta de Troca visa permitir à Sporting SAD substituir parte da sua dívida com vencimento em 2024 por dívida com vencimento em 2027».