Declarações do treinador adjunto do Sporting, Emanuel Ferro, na flash interview da SportTV1, após o empate frente ao FC Porto (2-2), em jogo da quarta jornada da Liga:

[Reação à partida]: «Alguns não acreditaram, mas nós acreditámos sempre, os jogadores foram sempre atrás da vitória. Perdemos dois pontos: quem mostra esta ambição só pode assumir que se perdeu dois pontos. Fica uma exibição de grande intensidade e entreajuda dos nossos jogadores.

[Substituições ofensivas] Não viemos aqui para outra coisa [ganhar]. Não foi diferente a forma como jogámos. Fica sobretudo a forma como alguns jogadores jogaram o primeiro clássico, toda a gente com o mesmo objetivo. Sentimos que perdemos dois pontos.

[Palhinha disse que o Sporting ia surpreender] A surpresa pode ser para quem está de fora. Percebo as palavras do Palhinha, mas sobretudo estamos conscientes que temos muito para melhorar. E temos de jogar sempre com uma ambição desmedida.

[O que falta melhorar] Faltam alguns detalhes, sabemos quais são, mas sabemos que é preciso algum tempo. Mas a jogar assim, as coisas vão acontecer naturalmente.»