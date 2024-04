St. Juste saiu e pediu explicações a Amorim: «Quer sempre jogar»

St. Juste tinha um cartão amarelo e no início da segunda parte correu sério risco de ser expulso: uma entrada muito dura sobre Galeno merecia o segundo amarelo, mas o árbitro acabou por não lho mostrar.

Ruben Amorim reagiu rapidamente e mandou entrar Eduardo Quaresma aos 50 minutos, retirando de campo o central neerlandês. Que não saiu nada satisfeito com a exibição.

St. Juste mostrou de imediato má cara e dirigiu-se a Ruben Amorim, tapando a boca para lhe dizer qualquer coisa. O treinador ficou algo atrapalhado, mostrou cara de que não gostou, mas no final da partida desvalorizou o que aconteceu.

«O que se passou com o St. Juste? O St. Juste disse-me que tinha noção do perigo que corria, mas que ia aguentar. Os jogadores querem sempre jogar», referiu no flash-interview da Sporttv..