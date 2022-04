O Sporting desloca-se ao Estádio do Dragão na quinta-feira (20h15) para tentar inverter o rumo das meias-finais da Taça de Portugal, após a vitória do FC Porto em Alvalade, na primeira mão, por 2-1.

Mário Coelho, antigo jogador brasileiro, acredita num triunfo leonino e recorda o golo que marcou no antigo recinto azul e branco, eliminando a formação portista da competição.

A 10 de maio de 1987, o médio do Sporting bateu Mlynarczyk ao minuto 119, na reta final do prolongamento, decidindo o encontro (0-1). Foi o «golo mais bonito da vida».

«Se agora vai ser difícil, naquela época era muito mais, pois havia só um jogo. Fui muito feliz com um golo que me marcou, tanto na vida pessoal, como dentro do Sporting, e irá ficar eternamente para mim. Em 1986/87, não tínhamos mais chances no campeonato, mas batemos o FC Porto em Alvalade [2-0, à 24.ª ronda] e o Benfica isolou-se na frente com quatro pontos. Um mês depois, veio a Taça de Portugal e nunca tinha jogado com lenços brancos nas bancadas. Não se elimina da noite para o dia uma ‘super’ equipa que viria a ser campeã do mundo», diz Mário à Agência Lusa.

No final do mês de maio, o FC Porto viria a vencer o Bayern Munique na final da Taça dos Campeões Europeus. Em dezembro de 1987, conquistaria a Taça Intercontinental após um triunfo frente ao Peñarol.

Mário Coelho, que treina atualmente o São Vicente Pereira (escalões distritais de Aveiro), espera que o Sporting dê uma boa resposta no jogo da Taça de Portugal, depois de ter perdido no dérbi frente ao Benfica, para a Liga.

«O Sporting até pode pensar em salvar a época. Independentemente de ter perdido na primeira mão em Alvalade, tudo pode ocorrer. É uma coisa difícil de explicar. A Taça de Portugal é diferente do campeonato e envolve muitas coisas. Acho que o Sporting tem possibilidade de reverter a eliminatória. É difícil, mas o futebol é apaixonante por isso», finaliza Mário.

