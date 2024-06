Frederico Varandas deixou este domingo uma mensagem a Manuel Fernandes, na Assembleia Geral do Sporting, que decorre esta tarde.

Aos sócios leoninos, o presidente do emblema do Alvalade reconheceu que este é um momento difícil para o clube, mas lembrou que há que olhar para o futuro.

«Hoje [domingo] estamos aqui num dia muito difícil para nós, mas como o nosso eterno Manuel Fernandes dizia: “O nosso Sporting continua”. A chorar, mas continua», afirmou.

Depois, Varandas falou sobre o orçamento que será apresentado e votado na sessão: «O orçamento que aqui hoje apresentamos não foge à matriz dos últimos anos da nossa governação: sustentabilidade, formação e modernização do clube. Um orçamento em linha com os anos anteriores onde se destaca, sobretudo, o aumento de investimento no Centro de Optimização Desportiva – uma estrutura de suporte profissional na área da performance, transversal a todas as modalidades.»

«Um orçamento que não é mais do que o resultado de uma visão estratégica que temos seguido sem desvios, independentemente de um ano com mais ou menos sucesso desportivo, e que tem traduzido um inequívoco crescimento do clube», explicou.

O dirigente do Sporting destacou os títulos vencidos este ano e lembrou o resultado da equipa de futebol da época de 2022/23 para frisar que o importante é o rumo que foi traçado para o clube.

«Há exatamente um ano, na apresentação do orçamento para a época 23/24, disse: “mais importante que os títulos conquistados este ano, mais importante que os títulos vencidos no passado recente no futebol, mais importante que o quarto lugar deste ano…é o rumo traçado. Rumo esse que o Clube não vai parar de percorrer.»

«Hoje digo: mais importante que os vários títulos nas modalidades, mais importante que o título de campeão de futebol…é o rumo traçado. Rumo esse que o clube não vai parar de percorrer. Continuemos a caminhar, continuemos a crescer, continuemos a vencer», atirou.