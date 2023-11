Hélder Duarte, treinador português que venceu no domingo passado o Moçambola, ao serviço do Ferroviário da Beira, esteve entre os quatro profissionais que descobriram Geny Catamo e lembrou que, em 2016, o jogador do Sporting distinguiu-se num universo de 1.200 atletas avaliados.

«Já era um jogador que queria ter a bola, um jogador que dentro do campo tratava a bola de forma diferente. E, em Portugal, o que lhe deram foram as noções táticas. Deram-lhe trabalho de ginásio, ele aumentou duas vezes. Ele está um outro Geny», frisou, em declarações à agência Lusa.

O extremo moçambicano, que se tem afirmado esta temporada no plantel principal do Sporting, chegou a Portugal em 2018, para jogar nos juniores do Amora, saído da Academia Black Bulls, de Moçambique, depois de uma passagem pelo Maxaquene.

Contudo, o primeiro destino de Geny Catamo, recordou o técnico português, era o FC Porto, mas o Sporting conseguiu um empréstimo junto do Amora, tendo posteriormente assinado um contrato com o jovem jogador em 2020.

Antes de se assumir na equipa principal dos leões, Catamo foi cedido por empréstimo ao Vitória de Guimarães e ao Marítimo. Hélder Duarte, que esteve na época passada como treinador-adjunto do Famalicão, também confessou que ainda tentou que o moçambicano reforçasse os minhotos.

O técnico destacou a «evolução» de Geny Catamo, apesar das lesões recentes.

«Ele teve ali duas lesões que o estão a chatear e a atrasar um pouco a afirmação dele em Portugal. Mas eu acho que ele é um jogador talentoso (…) O Geny está muito mais forte, está muito mais competitivo, está muito mais rigoroso naquilo que faz, está muito mais comprometido», realçou.

«Acredito que vai ter muito sucesso», concluiu.