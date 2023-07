O avançado do Sporting, Viktor Gyökeres, em declarações na flash interview da TVI após a vitória frente à Real Sociedad (3-0), num particular de pré-época realizado no Algarve:

«É sempre bom ganhar jogos e marcar, mas é pré-época. Estou apenas a ficar em boa forma para a temporada, conhecer os meus colegas. Não estou aqui assim há tanto tempo, portanto isso é o mais importante e depois prepararmo-nos para a época.

[Há muitas expectativas sobre si, sente a pressão?] Não, como futebolista queres sempre estar bem e corresponder em campo, isso não mudou desde que estou aqui. Apenas dou o meu melhor, como sempre.

[Como está a adaptação ao clima português?] Sim, é quente, mas à noite está bom. Não foi um probema esta noite.

[Expectativas] Queremos ganhar jogos, mas neste momento estamos apenas focados na pré-época e na preparação para o primeiro jogo da Liga.»