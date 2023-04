Decidido a contratar um novo lateral-direito para a próxima temporada, o Sporting, segundo apurou o Maisfutebol, tem interesse no espanhol Iván Fresneda, que pertence ao Valladolid.

Aos 18 anos, Fresneda é acompanhado de perto pelos leões desde o começo de 2022/23 e ganhou mais pontos nos bastidores com a provável saída do compatriota Héctor Bellerín, que está emprestado pelo Barcelona apenas até junho.

O emblema de Alvalade, entretanto, não é o único interessado na contratação do internacional espanhol sub-19. Recentemente, o jogador foi colocado na mira de outros tubarões europeus, entre eles Arsenal e Borussia Dortmund.

Iván Fresneda representa desde a época passada a equipa principal do Valladolid, com quem tem contrato até junho de 2025. Ao todo, fez somente 18 jogos oficiais com a camisola blanquivioleta.