Nas semanas recentes, o Arsenal conseguiu triunfos nos últimos minutos dos jogos contra Aston Villa e Bournemouth. O facto de os «gunners» discutirem os encontros até final foi um dos temas da conferência do Sporting prévia ao duelo dos oitavos de final da Liga dos Campeões, agendado para as 17h45 desta quinta-feira, em Alvalade.



Ruben Amorim destacou a «fome» que o líder da Premier League tem apresentado nas partidas.



«Conhecemos o espírito do Arsenal. É uma equipa que vive um momento muito bom, tem muita fome de vencer e por isso, é que consegue vencer os jogos até ao fim. Nota-se na forma como festejam e jogam. Sabemos do espírito que o Arsenal tem. A nossa equipa tem melhorado do início da época para agora em termos de concentração e na abordagem aos jogos. Faz parte do crescimento da equipa. Vamos mudando jogadores, alterando dinâmicas e vamos cobrindo pontos fortes e fracos da equipa», começou por dizer.



«Também vivemos um bom momento. Estamos preparados para o melhor Arsenal que é uma equipa muito difícil. Nestes jogos o treinador não tem de preocupar-se com a concentração. Vamos estar concentrados desde o primeiro minuto e vamos precisar de alguma sorte, talento e que os jogadores apareçam nos duelos porque o Arsenal vai deixar homem para homem atrás. Temos de estar concentrados e de ser corajosos para ganhar. Espero um Arsenal forte, mas vamos tentar ganhar», acrescentou.



O treinador dos leões fez ainda um raio-x aos «gunners». «A dinâmica não muda muito [jogue quem jogar]. Jogar o Zinchenko ou o Tierney muda a dinâmica. O Xhaka não jogou no último jogo assim como o White. Variam muito. Contra o Man. City, por exemplo, jogou o Fábio Vieira e o Odegaard ficou no banco. Tem uma rotina muito grande e são uma equipa bem trabalhada. Jogar o Martinelli na frente não é o mesmo que jogar o Trossard. Fizemos essa observação. O Arsenal nunca é uma equipa mais fraca, é sempre forte. Quando a equipa vive um bom momento, todos vivem um bom momento. Fazem rotação na equipa, é normal porque estão num campeonato em que a rotação de jogo é muito maior do que a nossa. Vamos ter dificuldades em acompanhar o ritmo e por isso, temos de ser mais inteligentes. Esperamos um Arsenal forte e muito bem trabalhado.»



O Sporting recebe o Arsenal às 17h45, esta quinta-feira, em Alvalade, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.