Ruben Amorim referiu que eliminar o Arsenal, nos oitavos de final da Liga Europa, provaria «que tudo é possível», mas recusa a ideia de que o Sporting seria tido como favorito à conquista da competição.

«Não ficaríamos como favoritos. O futebol não é só físico, também é mental. Vencendo uma equipa como Arsenal, mostra que tudo é possível. Temos esse sentimento. Sabemos que o futebol... num ou dois jogos tudo é possível. Eliminando uma equipa como Arsenal, iríamos enfrentar todos os desafios que viessem com mente diferente. Não seríamos favoritos, ainda estão equipas com outro poderio. Não vale a pena pensar nisso. Temos de entrar bem no jogo e tentar ganhar», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Melhor momento para defrontar Arsenal? Não sei se é o melhor, mas estamos a viver um bom momento e a jogar bem. Não vamos dar grande foco a isso. Há duas semanas estávamos a falar de um momento difícil contra o Midtjylland e demos a volta. O futebol é um momento. Como disse o St. Juste, temos um plano e queremos ganhar, sabendo da diferença entre as equipas. Estamos preparados e entusiasmados para o jogo», reforçou.





O técnico dos leões assegurou ainda que Pedro Gonçalves irá continuar a ser o responsável por bater os penáltis da equipa apesar do falhanço que teve na partida contra o Portimonense, da 23.ª jornada da Liga.



«O Pote vai continuar a marcar os penáltis. É o melhor marcador de penáltis e amanhã no papel vai estar o nome dele», garantiu.