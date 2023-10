Campeonato ou Liga Europa? A questão foi colocada, mais do que uma vez, a Ruben Amorim na véspera do encontro frente ao Raków, da terceira jornada da competição da UEFA. O técnico explicou que a prioridade é a Liga, mas que isso não significa que o clube vá abdicar das restantes provas em que participou.



«As minhas palavras foram em termos de prioridade. Quando existirem dúvidas, a prioridade é o campeonato. É o principal foco. O que mexe mais com a vida do clube é voltar a ser campeão. É o principal objetivo, mas isso não significa que vamos desvalorizar o campeonato. Temos quatro dias até ao próximo jogo. Vai jogar a melhor equipa para ganhar o jogo. É importante estarmos em todas as competições», referiu, em conferência de imprensa.



«É crucial vencer amanhã e manter esta nossa onda de vitórias, que nos ajuda em momentos difíceis. O principal foco do Sporting este ano é ser campeão nacional. É muito difícil, não conseguimos ser seguidamente. Mas não desvalorizamos nenhuma competição. Só que vencer o campeonato é algo que pode mexer muito com o clube e qualifica-nos para a Champions. Não desvalorizamos nada e vamos entrar com a equipa mais forte para ganhar o jogo», acrescentou.



O Sporting joga, esta quinta-feira, diante do Raków. O encontro arranca às 17h45 e poderá ser seguido AO MINUTO, aqui.