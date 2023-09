O Sporting realizou esta terça-feira mais uma sessão de treino na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, na véspera da partida para a Áustria, onde, na próxima quinta-feira, vão defrontar o Sturm Graz, na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Sem qualquer informação sobre a condição física dos jogadores, o clube informa que a equipa de Rúben Amorim volta a treinar na manhã de quarta-feira, pelas 9h45, antes de viajar para a Áustria.

Ruben Amorim vai, depois, fazer a antevisão da esteia dos leões na Liga Europa já no palco do jogo, o Stadion Graz Liebenau, numa conferência de imprensa que está marcada para as 20h00 locais, menos uma hora em Lisboa.

St. Juste será, à partida, o único jogador indisponível para esta estreia nas competições europeias.