No dia em que volta a competir na Liga Europa, o Sporting decidiu lançar um poster em celebração do golaço de Pote anotado contra o Arsenal, em pleno Emirates, num jogo dos oitavos de final da competição.



Os leões referem, numa nota no site oficial, que o poster (61cm x 91cm) pretende celebrar o golo do meio-campo do médio, eleito o melhor da Liga Europa na época passada.



O poster já está à venda e pode ser adquirido através do site do Sporting ou nos pontos de venda oficiais do clube, lê-se ainda na nota.



Recorde-se que a equipa de Ruben Amorim faz a estreia na Liga Europa 2023/24 frente ao Sturm Graz, numa partida que o Maisfutebol vai seguir AO MINUTO.



Pode ver o poster na fotografia que ilustra o artigo e recordar o golaço de Pedro Gonçalves no vídeo que se segue.