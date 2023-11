Hidemasa Morita voltou a falhar o treino que o Sporting realizou na manhã desta quarta-feira e, tal como Ruben Amorim já tinha antecipado, deverá falhar a receção aos polacos do Raków, esta quinta-feira, em jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

O internacional japonês, que está convocado para os próximos dois jogos da seleção nipónica, já tinha falhado o jogo com o Estrela, devido a problemas, físicos, e continua entregue ao departamento médico, tal como Geny Catamo.

Recordamos que Ruben Amorim também não vai poder contar com Viktor Gyökeres que foi expulso no primeiro jogo com o Raków, na Polónia, que terminou com um empate 1-1.

No treino desta quarta-feira, que contou com quinze minutos abertos à comunicação social, foi ainda possível detetar a presença dos jovens Tiago Ferreira, Afonso Moreira e Rodrigo Ribeiro, todos às ordens de Amorim.

Ainda esta quarta-feira, pelas 19h00, Ruben Amorim vai fazer a antevisão deste segundo jogo com o Raków que está marcado para as 20h00 de quinta-feira.

À partida para a quarta jornada, o Sporting está no segundo lugar do Grupo D, com quatro pontos, menos três do que o líder Atalanta. Os austríacos do Sturm Graz também somam quatro pontos, enquanto os polacos do Raków somam apenas um.