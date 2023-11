Nuno Santos cumpriu, no último domingo, o 150.º jogo com a camisola do Sporting. O extremo dos leões fez um balanço da aventura em Alvalade e reconheceu que está «feliz» com aquilo que já conquistou.

«Gosto muito de cá estar e espero continuar por muitos mais anos. Escolhi o Sporting porque o míster acreditou em mim. Vim pelas palavras dele, mas também pelo projeto. Foi uma decisão muito boa. Estou feliz e concretizado. Quando cá cheguei não esperava chegar aos 150 jogos. Mas agora que cheguei quero mais», frisou, em entrevista à Sporting TV.

O Sporting é líder da Liga e Nuno Santos considera que a equipa está «a jogar bem». «Este último jogo [com o Estrela da Amadora] foi a imagem disso. Sofremos dois golos, mas fomos atrás do resultado. Fomos uma equipa competente. Jogar bem é o nosso objetivo, mas o maior é ganhar.»

Com 28 anos, o esquerdino do Sporting ainda espreita a primeira internacionalização por Portugal.

«Quero ganhar títulos e ter, um dia, um pouco de espaço na seleção. É um dos meus maiores sonhos», finalizou.

Nuno Santos está na quarta temporada em Alvalade. Em 2023/24, leva 14 jogos, um golo e duas assistências.